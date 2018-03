Praga, domenica in concerto il duo Luisa Sello – Bruno Canino

Questa domenica al Museo Ceco della Musica sarà in concerto il duo composto da Luisa Sello (flauto) e Bruno Canino (pianoforte), una coppia di solisti di grande esperienza e talento, riconosciuto anche sulla scena internazionale. Tra le altre cose, il duo è stato invitato nel 2016 alla Carnegie Hall di New York in occasione delle celebrazioni dei 125 anni di questa istituzione musicale, attirando l’attenzione della stampa specializzata per l’eccellente intesa e l’ottimo affiatamento interpretativo.

è tra le flautiste di maggior successo, ambasciatrice della musica italiana nel mondo per il ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ha tra gli altri lavorato sotto la direzione del maestro Riccardo Muti. è grandemente noto come pianista, clavicembalista e compositore, e musicista da camera di fama mondiale, tra l’altro conosciuto per la sua collaborazione di una vita con calibri quali Uto Ughi, Salvatore Accardo, Severino Gazzelloni o Viktoria Mullova.

Nella serata a Praga i due proporranno un programma per flauto e pianoforte con alcune delle più celebri composizioni in duo di Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini, Bohuslav Martinů e César Franck.

–

Quando: domenica 25 marzo 2018, ore 19:00

Dove: České muzeum hudby (Karmelitská 2, Praga 1)

Ingresso: 60 CZK

Info: – –

Il concerto si svolge con la collaborazione dell’ .