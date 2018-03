Migranti climatici, per la Banca mondiale a rischio 143 milioni di persone

Entro il 2050 la Banca mondiale stima che altre 143 milioni di persone saranno costrette a migrare a causa dei cambiamenti climatici. Il rapporto è un monito ai leader del mondo, chiamati a rispettare gli impegni presi durante i sul clima.

Il rapporto mette sotto i riflettori solo le regioni sub-sahariane, l’Asia del sud e l’America Latina. Includendo altre zone in cui il clima è suscettibile di cambiamenti sensibili, il oltre i 143 milioni; persone destinate a raggiungere aree urbane sempre più sovraccaricate e, senza un’adeguata pianificazione, le ondate migratorie possono portare instabilità economico-sociale e politica.

