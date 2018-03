La polizia per stranieri di Bratislava si trasferisce fuori città

A partire da oggi il dipartimento di polizia per stranieri di Bratislava si è trasferito nella nuova sede di via Regrútska 4 tra i quartieri di Raca e Vajnory della capitale. Il ministero dell’Interno ha confermato la chiusura dei vecchi locali in via Hrobakova a Petrzalka e l’apertura del nuovo centro, ospitato in un edificio completamente ristrutturato che in questi primi giorni lavorerà in regime ridotto per arrivare un po’ alla volta alla piena operatività.

Gli spazi della polizia per stranieri, oltre ad offrire un numero di maggiore di sportelli, da 15 a 23 (con nuovi sportelli previsti per il futuro), avranno ora a disposizione maggior comfort, un’area giochi per i bambini e l’accesso facilitato per i disabili, un parcheggio per 27 automobili che dovrebbe essere presto ampliato. Si sta anche lavorando con la società di trasporto pubblico di Bratislava (DPB) per migliorare i collegamenti di trasporto pubblico per raggiungere l’area.

Inoltre, gli stranieri potranno beneficiare della consulenza dell’Organizzazione internazionale per la migrazione (IOM) per avere importanti informazioni su residenza, lavoro, gestione di un’impresa e assicurazione sociale e sanitaria.

NOVÉ PRIESTORY CUDZINECKEJ POLÍCIE V BRATISLAVE OD 19. MARCA Posted by on 23. február 2018

Il nuovo orario d’ufficio presso l’indirizzo di Regrútska 4, valido dal 19 marzo sarà questo:

Lunedì 8:00 – 15:00

Martedì 8:00 – 15:00

Mercoledì 8:00 – 17:00

Giovedì 8:00 – 15:00

Venerdì 8:00 – 14:00

Con il cambio di sede c’è anche un nuovo numero di telefono: +421 9610 36999.

(Red)