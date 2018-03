Ospedali slovacchi, i pazienti lodano gli operatori sanitari ma criticano cibo e stanze

Una indagine condotta dalla compagnia di assicurazione sanitaria privata Dôvera indica che i pasti forniti ai pazienti ospedalieri in Slovacchia è di bassa qualità, e che è piuttosto carente la situazione per quanto riguarda la qualità delle stanze di degenza e la loro pulizia. Positivo invece il giudizio dei pazienti ospedalizzati riguardo al trattamento loro riservato dagli operatori sanitari e di come vengono tenuti informati sullo stato della loro salute.

Secondo il , condotto l’anno scorso su un totale di 6.300 pazienti ospitati presso gli ospedali slovacchi, nessun paziente ha giudicato le abilità e competenze professionali dei medici, o i metodi di trattamento utilizzati, ma tutti hanno dato giudizi sulla qualità della sistemazione ospedaliera, l’atteggiamento del personale e le loro condizioni dopo il rientro a casa. In generale, la valutazione dei “clienti” degli ospedali slovacchi non è migliorata rispetto al passato, ma nemmeno peggiorata. Usando il punteggio utilizzato anche per le valutazioni scolastiche – 1 è il voto migliore e 5 quello più negativo – la media di 1,66 punti rimane simile a quella del sondaggio dell’anno precedente. La classifica delle strutture, suddivise per categoria, è .

(Red)