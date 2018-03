Mercato del lavoro: le imprese sono ottimiste, prevedono assunzioni a breve

I datori di lavoro in Slovacchia sono ottimisti per il prossimo periodo, e prevedono per il secondo trimestre di quest’anno un andamento positivo della propria attività. Per quanto riguarda la propria forza lavoro, stimano in maggioranza di confermare i livelli attuali, e in parte di aumentarli. Secondo periodica della società di reclutamento Manpower, su 750 datori di lavoro sentiti il 16% ha la convinzione di poter assumere dipendenti tra aprile e giugno di quest’anno, e solo il 4% suppone di diminuirne il numero.

La situazione occupazionale, afferma Manpower, è particolarmente buona, con un miglioramento netto dell’indice del mercato del lavoro del 3% rispetto al primo trimestre 2017, e di 2 punti percentuali sullo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, l’agenzia spiega che la disoccupazione in Slovacchia continua a scendere con rapidità, e se anche i nuovi investimenti esteri stanno creando nuovi posti di lavoro, sempre più aziende lamentano la mancanza di manodopera idonea alle loro esigenze, soprattutto per le posizioni specialistiche nel settore IT, ingegneria o con capacità imprenditoriali. Si registra anche una carenza di lavoratori per posti di lavoro meno qualificati nei campi della produzione e della logistica.

(Red)

Foto Artfotodesign CC0