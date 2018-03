Russia, le elezioni presidenziali e la “quasi” guerra fredda con l’Europa

Potrebbe essere un nuovo scontro Est-Ovest, una replica di quella Guerra Fredda che congelò l’Europa durante il XX secolo, ma ci sono importanti differenze che riguardano in particolare il Vecchio continente. [Di Stefano Silvestri]

Cominciamo dai segnali più preoccupanti: il conflitto in Ucraina, insieme militare, politico ed energetico, le sanzioni imposte alla , la corsa allo sviluppo di nuove , una brigata americana inviata di rinforzo in Polonia, i nuovi missili di teatro dispiegati da Mosca a Kaliningrad, la crescente presenza militare russa nel Mediterraneo, le pesanti interferenze di Mosca nella politica interna americana ed europea, le fake news, la “guerra” cibernetica, eccetera. Ce n’è più che abbastanza per alimentare una nuova Guerra Fredda.

Cambio di passo rispetto all’Urss

Tuttavia ci sono anche significative differenze con il passato. In primo luogo questa Russia, pur restando una superpotenza nucleare e una grande potenza militare convenzionale, non è l’equivalente della vecchia Unione sovietica, non occupa metà della Germania e dell’Europa e non esercita lo stesso livello di minaccia.

In secondo luogo è diverso il contesto politico e ideologico. Scomparsa l’Internazionale comunista, gli alleati politici di Mosca sono, oggi, soprattutto i nuovi populisti europei: quegli stessi, peraltro, che sono in armonia con la visione politica del presidente statunitense Donald Trump. Non è più il grande confronto capitalismo-comunismo, né quello tradizionale tra democrazia e dittatura. E non è più un chiaro confronto ideologico tra Est ed Ovest. È piuttosto una gara per stabilire chi avrà il sopravvento in Europa, tra potenze che, almeno in questa fase, non condividono i valori e le politiche affermatesi nell’Unione europea, nell’ambito di sicurezza garantito dall’ .

Certo, questa amministrazione americana non vuole perdere l’Europa a vantaggio della Russia e, almeno nei suoi documenti strategici, riconosce i grandi vantaggi che trae dal suo sistema di alleanze, ma allo stesso tempo non condivide molte politiche e scelte europee e vede l’Ue come un avversario commerciale. Anche in passato la concorrenza economica e commerciale tra Europa e Stati Uniti ha provocato momenti di disaccordo e tensione, che tuttavia sono stati gestiti nel quadro di un forte interesse strategico comune e nella convinzione che non si stesse conducendo una partita a somma zero, in cui si può guadagnare solo quello che l’avversario perde. […continua]

