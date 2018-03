Indice dei prezzi al consumo, aumento del 2,1% a febbraio in Slovacchia

I prezzi al consumo in Slovacchia hanno raggiunto una crescita del 2,1% su base annua a febbraio. Gli aumenti più consistenti si sono registrati nei prodotti alimentari e bevande analcoliche (+4,6%), in ristoranti e alberghi (+2,7%), per beni e servizi vari (+2,5%) e nel settore dei trasporti (+2,4%). Nei primi due mesi dell’anno, in media, i prezzi al consumo sono aumentati del 2,3% in confronto allo stesso periodo del 2017.

Nel febbraio 2018, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato rispetto al febbraio 2017 del 2,1% per le famiglie di lavoratori dipendenti e per le famiglie a basso reddito, mentre per le famiglie di pensionati i prezzi sono aumentati del 2,2%. Su base mensile, a febbraio l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,2% nelle famiglie con lavoratori dipendenti, e dello 0,1% nelle famiglie di pensionati e a basso reddito.

(Red)

Foto