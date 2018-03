“Un uomo di parola”, il film di Wim Wenders con Papa Francesco

«Nemmeno nei miei sogni più arditi avrei mai immaginato di girare un film su Papa Francesco». Il regista tedesco nominato tre volte agli Oscar, Wim Wenders, annuncia con emozione il suo docufilm dal titolo “Papa Francesco. Un uomo di parola” che ha girato con la partecipazione del Pontefice in persona. La pellicola uscirà negli Stati Uniti il prossimo 18 maggio e oggi, quinto anniversario dell’elezione di Francesco, il sito Vatican News ha lanciato il trailer in anteprima.

L’opera prende spunto dalla volontà del prefetto della Segreteria per la Comunicazione, monsignor Dario Edoardo Viganò, di realizzare un film che non fosse «su» Papa Francesco ma «con» Papa Francesco. Il progetto, infatti, ruota attorno a un lungo dialogo col Pontefice che si sofferma su diversi temi offrendo risposte alle principali sfide globali del mondo contemporaneo: la morte, la giustizia sociale, l’immigrazione, l’ecologia, la diseguaglianza, il materialismo e il ruolo della famiglia.

Anche grazie alle particolari tecniche di ripresa – come quella “direct-to-camera” – , realizzate in Vaticano in collaborazione con Vatican Media, lo spettatore si pone faccia a faccia con il Papa, creando un dialogo tra lui, e il mondo circostante. Raccogliendo le domande di persone in diversi percorsi e fasi della vita, Papa Francesco risponde agli agricoltori e ai lavoratori, ai rifugiati, ai bambini e agli anziani, ai carcerati e a coloro che vivono nelle favelas (baraccopoli) o ancora nei campi profughi. Tutte queste voci e tutti questi volti rappresentano uno spaccato di umanità che si unisce in un dialogo con Papa Francesco. Particolarmente attenta anche la ricerca delle immagini di repertorio, tratte dagli archivi vaticani, che mostrano il Papa argentino in alcuni momenti chiave dei suoi numerosi viaggi.

«C’è voluto un po’ prima che la mia idea prendesse forma, che il finanziamento andasse a buon fine e per organizzare le prime riprese con Papa Francesco. Dal primo colloquio alla fine del film sono passati circa due anni, altri tre lunghi colloqui e una ripresa ad Assisi, la patria di San Francesco – spiega Wenders -. E poi mesi e mesi in sala montaggio, finché il film ha preso la sua forma definitiva. E risponde pienamente alle alte attese che vi avevo riposto e cioè che avrebbe consentito a Papa Francesco di parlare direttamente a ciascuno spettatore e a ciascun ascoltatore di tutti gli argomenti e di tutte le preoccupazioni che sono importanti per lui, quasi in un faccia a faccia».

Il regista dice di essere «sempre rimasto molto colpito di come Papa Francesco fosse aperto a ogni domanda e di come abbia sempre risposto in maniera diretta e spontanea. E dopo ciascuna delle quattro lunghe sessioni (di colloquio), si è preso il tempo per stringere la mano a tutti, senza fare differenza tra il produttore, il direttore, l’elettricista o l’assistente». «Avevo già la più alta considerazione per Papa Francesco prima ancora di conoscerlo, solo per averlo visto in televisione, aver letto i suoi discorsi o le sue encicliche – osserva Wenders -. Ma incontrarlo a tu per tu, e poi vedendolo e ascoltandolo ogni giorno in sala montaggio, quindi non soltanto nel corso dei nostri colloqui ma anche nei suoi discorsi in tutto il mondo, ai rifugiati, ai prigionieri, ai politici, agli scienziati, ai bambini, ai ricchi, ai poveri o alla gente normale, mi ha fatto realizzare quanto sia coraggioso, quanto intrepido. E il mio augurio è questo: che mai perda il suo incrollabile coraggio».

