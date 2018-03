Il Parlamento europeo invita 11 Stati tra cui la Slovacchia a ratificare la Convenzione di Istanbul

I deputati europei hanno invitato oggi gli 11 Stati membri dell’UE che ancora non l’hanno fatto, tra i quali c’è la Slovacchia, a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, meglio conosciuta come Convenzione di Istanbul. Questi i membri dell’UE che ancora mancano all’appello: Gran Bretagna, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria e Slovacchia. Il Parlamento europeo ha sottolineato che la riluttanza di alcuni paesi membri è basata spesso su idee sbagliate e argomenti fuorvianti relativi sul modo in cui viene usato nella convenzione il termine “genere”.

Il commissario UE per il mercato unico digitale Andrus Ansip ha dichiarato che la convenzione mira specificamente a prevenire la violenza contro le donne e non ha fini nascosti, e si è detto fiducioso che gli Stati mancanti guardino al suo obiettivo fondamentale, che è il sostegno alle donne che hanno subito violenze.

La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011, è il trattato internazionale più completo sulla lotta alla violenza contro le donne. È entrato in vigore nell’agosto 2014 e l’UE l’ha firmato a giugno 2017.

In febbraio il primo ministro slovacco Robert Fico ha detto che finché sarà al governo lui non ratificherà la Convenzione con le sue “disposizioni controverse”, una posizione comune con i partner della coalizione, ha detto. A non piacere alla maggioranza, e a diversi partiti all’opposizione, è in particolare la definizione del matrimonio, che in Slovacchia è descritto in Costituzione soltanto come unione tra un uomo e una donna.

La Slovacchia aveva firmato a Convenzione di Istanbul nel 2011 sotto il governo di centro-destra di Iveta Radicova (2010-2012), ma non l’aveva ratificata. Fico aveva tuttavia garantito nei giorni scorsi la sua disponibilità a recepire nella legislazione nazionale altre disposizioni della Convenzione ritenute utili, se non sono in contrasto con le leggi slovacche. Per sua stessa ammissione, si tratta del «98-99% delle disposizioni della Convenzione».

Foto cc by nc nd