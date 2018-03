Nella sfida alla Merkel, Trump erede di Obama

Nella polemica commerciale fra Europa e Stati Uniti mancano due presupposti importanti, alla radice di un paradosso: se l’America costringerà la Germania ad adottare politiche per la crescita per compensare gli squilibri commerciali, Paesi come l’Italia ne beneficeranno. Il primo dei presupposti è che la «guerra» è principalmente fra Washington e Berlino su un tema chiave, la crescita appunto. A differenza dell’America, la Germania ha sempre rifiutato politiche per la crescita perché predilige un modello germanocentrico dominato dall’inflazione e dal rigore. Il secondo presupposto: toni a parte, sul piano della sostanza, la posizione di Donald Trump rappresenta una continuità con quella di Barack Obama. E’ dal G20 del 2010 a Toronto, subito dopo la grave crisi del 2007-09, che la divergenza fra Usa e Germania emerge in modo chiaro. Trump, rispetto a Obama passa dalle parole all’azione.

Arrivando al G20 di Toronto Obama auspica per l’Europa politiche fiscali e monetarie per la crescita simili a quelle adottate dall’America. Toronto è il primo incontro formale a rotazione dopo i due vertici convocati nel 2009 prima a Londra e poi a Pittsburgh subito dopo la crisi. A Toronto si passa dal «controllo» di un collasso potenzialmente sistemico delle economie alla politica per il rilancio della crescita. L’America con Fed e Congresso è già passata alla politica di stimoli monetari e fiscali. L’Europa, sotto la leadership tedesca è invece ferma. E la Merkel respinge le richieste di Obama: occorre passare da politiche fiscali espansive a tagli di bilancio e aggiunge: «Per i Paesi europei e specialmente per la Germania è urgentemente necessario prevenire che crisi come questa si manifestino ancora in futuro». Un errore, evidente due anni dopo al G20 del 2012 a Los Cabos, dopo le drammatiche crisi di molti Paesi europei, fra questi l’Italia. La Germania, sotto una fortissima pressione di tutti, cede e sottoscrive un documento interno ai membri dell’euro che prevede un rapido progresso verso l’unione bancaria, verso un’unione di certi parametri assicurativi e, soprattutto verso un’unione fiscale europea possibilmente entro il 2014.

Obama è soddisfatto. Per poco: quando si passa ai negoziati, la Germania fa melina, l’unione bancaria procede a fatica e ancora oggi non è completata. L’unione fiscale resta ancora oggi lettera morta. Nel frattempo la Germania continua a crescere, gode di piena occupazione, e il suo avanzo commerciale cresce a vista d’occhio arrivando rapidamente al 6% del Pil, un livello ai limiti delle regole europee. Obama registra questa mancanza di responsabilità europea da parte della Germania e in uno dei vari incontri multilaterali dice: «Quando in un’unione solo un Paese cresce e gli altri 18 sono in difficoltà vuol dire che c’è qualcosa di sbagliato». L’America intanto aveva fatto da traino al resto del mondo e i suoi disavanzi commerciali erano esplosi. Il disavanzo commerciale Usa complessivo ammonta a 800 miliardi di dollari, 347 con la Cina, 69 con il Giappone, 63 con il Messico, 60 con la Germania. Oggi su un interscambio (dati 2016) di 114 miliardi di dollari, la Germania ha un avanzo che sfiora i 70 miliardi di dollari nei confronti dell’America e un surplus commerciale dell’8%! La questione diventa centrale alle presidenziali del 2016. Trump strumentalizza il gap e passa dalle richieste ferme ma civili di Obama al tono duro e arrogante, allargando la polemica anche alla condivisione delle spese militari. Il 13 febbraio del 2017, al suo primo vertice Nato, Jim Mattis, il segretario al Pentagono, ricorda che i Paesi membri dovrebbero arrivare al 2% del loro Pil in spese militari interne come indicato dagli accordi del Galles di due anni prima.

La Merkel gioca la carta dell’arroganza americana. Gli altri Paesi europei non capiscono che l’America chiede di fatto uno «stimolo» (le spese «militari» sono per il 70% civili) e fa cerchio attorno alla Merkel. La polemica continua al vertice di Taormina: Trump, arrogante nella comunicazione, minaccia ritorsioni commerciali. Il nesso è semplice, la Germania, grazie a un tasso di cambio vantaggioso, ottenuto entrando nell’euro, pratica concorrenza sleale. Non solo, impone dazi all’importazione sulle auto americane, superiori a quelli imposti dagli Usa per le auto tedesche. L’ultimo scambio Merkel-Trump in materia, prima dello scontro commerciale aperto? Al vertice di Taormina dell’anno scorso. Il 26 maggio Trump minaccia ritorsioni commerciali americane se la Germania non prenderà provvedimenti per stimolare la crescita. La Merkel risponde il 28 maggio, una domenica in un comizio a Monaco: «I tempi in cui potevamo contare sugli altri (l’America ndr) sono in parte finiti. Me ne sono accorta negli ultimi giorni. Noi europei dovremo prendere il nostro destino nelle nostre mani». Dichiarazione geniale: l’interesse tedesco diventava un interesse europeo. E gli altri Paesi, Italia inclusa hanno seguito.

Il 30 maggio, come al solito con rabbia controproducente, Trump risponde in un tweet e chiarisce che parla di Germania: «Abbiamo un disavanzo commerciale massiccio con la Germania, inoltre pagano molto meno di quel che dovrebbero per la Nato e per le spese militari. Molto male per gli Usa. Questo cambierà». Dopo sette anni di lamentele americane anche questa minaccia più dura restava però inascoltata. Poi, il passaggio all’azione delle ultime settimane. Il negoziato per la crescita anche nell’interesse italiano, resta aperto.

(Mario Platero cc by nc nd)

Foto cc by nc nd