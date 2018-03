Milano, giovedì 15 marzo messa commemorativa per Ján Kuciak e Martina Kušnírová Ricordiamo che giovedì 15 marzo alle 18:00 sarà officiata una Santa Messa in memoria di Ján Kuciak e Martina Kušnírová nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Melegnano, vicino a Milano. L’iniziativa dell’Associazione dei connazionali e degli amici della Slovacchia a Milano (ZKPS) è nata dalla convinzione che «tutti voi siete stati dolorosamente toccati dalla terribile e triste notizia del barbaro omicidio del nostro giovane e coraggioso giornalista slovacco Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnirová. A nome di tutti voi, ci uniamo tutti alla famiglia in lutto e all’intera comunità slovacca ed esprimiamo le nostre profonde condoglianze». Il luogo della funzione commemorativa si può raggiungere da Milano con la metropolitana, fermata San Donato Milanese, per poi proseguire con l’autobus numero 420. Info: zkps.mi@gmail.com. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Un allarme bomba stamane nei tribunali di Bratislava Most-Hid: vogliamo elezioni anticipate, le dimissioni di Kalinak non bastano »