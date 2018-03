Utili delle imprese slovacche in calo nel 2017 del 3,8% Nel 2017 in Slovacchia le compagnie finanziarie e non finanziarie hanno generato profitti per totali 11,997 miliardi di euro di cui 1,78 miliardi prodotti dalle società finanziarie, mentre i restanti 10,217 miliardi sono stati generati dalle società non finanziarie. Nell’annuncio fatto giovedì dall’Ufficio di Statistica slovacco si apprende che gli utili sono complessivamente diminuiti del 3,8% in confronto all’anno precedente, un calo molto più sentito dalle società finanziarie (-12%) che dalle altre (-2,2%). Nel quarto trimestre dell’anno, tuttavia, i profitti delle società non finanziarie e finanziarie erano cresciuti del 18,1% su base annua a 3,102 miliardi, per l’86% a carico delle società non finanziarie (2,677 miliardi di euro) che hanno visto crescere i propri profitti del 21%, in gran parte per l’aumento delle attività delle utility (forniture di elettricità, gas, vapore e aria fredda (+66% a 436,7 milioni), vendite all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni di autoveicoli e motocicli (+358% a 614,5 milioni) e produzione manifatturiera (+622% a 744,1 milioni di euro). Da sole, le società finanziarie hanno realizzato 445,6 milioni di euro di utili nel quarto trimestre, un risultato simile a quello dell’anno precedente. A crescere in profitto sono state le compagnie di assicurazione, i fondi pensione e le istituzioni finanziarie, mentre gli “altri intermediari finanziari” hanno registrato utili in calo. (Red) Facebook

