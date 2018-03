Ha preso il via ieri la visita di una delegazione del Parlamento europeo in Slovacchia per fare luce sul duplice omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua compagna. Il gruppo, deciso il 7 marzo dalla conferenza dei presidenti del Parlamento UE, è composto di sei eurodeputati, tra cui l’italiano Marco Valli e concluderà con oggi diversi incontri istituzionali e con rappresentanti della società civile, delle organizzazioni non governative, dei media. Prima di lasciare il paese, i vicepresidenti del Parlamento europeo che guidano la delegazione Ingeborg Grässle, capo della commissione per il controllo dei bilanci, e Claude Moraes della commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni, daranno la loro valutazione della situazione riscontrata nel paese in una oggi alle 15. Nella delegazione non c’è nessun europarlamentare slovacco.

I membri del gruppo del Parlamento europeo hanno incontrato ieri il presidente Andrej Kiska, il ministro delle Finanze Peter Kazimir, il vice premier Peter Pellegrini per Investimenti e digitalizzazione, il primo ministro Robert Fico, il ministro degli Interni Robert Kalinak e il ministro dell’Agricoltura Gabriela Matecna. Oggi sono previsti incontri con il capo della polizia Tibor Gaspar, il capo dell’Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) Peter Hrasko, il ministro della Giustizia Luciana Zitnanska, il procuratore generale Jaromir Ciznar e con i rappresentanti della Corte dei conti slovacca. Il gruppo di rappresentanti dell’Ue ha in programma di recarsi anche sul luogo in cui Kuciak è stato assassinato, nel villaggio di Velka Maca.