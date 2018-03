Derby slovacco a San Siro: per Skriniar-Hamsik 300 slovacchi a Milano

Per lo scontro di Serie A tra Napoli e Inter che si giocherà domenica sera allo stadio Meazza di Milano, la partita più “calda” della 28esima giornata di questo campionato, si troveranno di fronte i due giocatori slovacchi più noti nel Belpaese e tra i più ammirati in patria. A tifare per Milan Skriniar, difensore roccioso nuovo idolo degli interisti, tenuto sott’occhio dai maggiori club del continente, o per Marek Hamsik, centrocampista e capitano con il vizio del gol (ha pareggiato di recente il record di Maradona al Napoli) che è una certezza per i partenopei da undici stagioni, arriveranno anche trecento tifosi dalla Slovacchia.

Come racconta la Gazzetta dello sport, si tratta in effetti, per giocatori e tifosi, di un vero e proprio “derby” regionale. Il primo è infatti nato a Žiar nad Hronom e il secondo a Banskà Bystrica, due città ad appena mezz’ora di autostrada l’una dall’altra nella Slovacchia centrale. E per di più, Martina Hamsik è concittadina di Skriniar. Sebbene in trasferta, il Napoli se la gioca da capolista a 69 punti (a un punto di distacco dalla Juve), mentre l’Inter segue al quinto posto e 51 punti, subito dopo Roma e Lazio, con ancora una dozzina di partite in calendario per concludere la stagione.

Napoli-Inter, duello tra Skriniar e Hamsik. Spalletti e Sarri non possono farne a meno… – — FcInter1908 (@FcInter1908it)

La competizione tra Hamsik e Skriniar sarà anche tema caldo di discussione per il titolo di giocatore slovacco dell’anno, che sarà assegnato tra un paio di settimane. Secondo Martin Skrtel, oggi in forza al Fenerbahce di Istanbul dopo dieci stagioni al Liverpool, lui stesso vincitore del “pallone d’oro” slovacco per ben quattro volte, a vincere quest’anno. Il primo ha già sei palloni sullo scaffale, l’ultimo guadagnato lo scorso anno, mentre il giovane Skriniar ha incassato il riconoscimento di miglior giocatore Under 21.

(Red)

Foto cc by sa