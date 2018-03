Nuovo investimento tedesco a Velky Krtis, previsti fino a 800 posti di lavoro Presso il parco industriale di Velky Krtis nel sud della Slovacchia (regione di Banska Bystrica) si concretizzerà un nuovo investimento del produttore tedesco di componenti per il settore automobilistico SAM Automotive. Lo stabilimento ormai quasi pronto dell’azienda tedesca, che ha scelto di insediarsi in Slovacchia per sua ottima posizione geografica vicina agli impianti di diverse case automobilistiche, per portiere in alluminio e binari portabagagli per i tettucci delle auto. Entro la fine di quest’anno è prevista la creazione di 150 posti di lavoro, per cui si cominceranno le assunzioni a maggio, e nei prossimi anni le maestranze dovrebbero aumentare gradualmente fino a 800 con l’ampliamento dell’area produttiva su una superficie di 30mila metri quadrati. Il completamento del progetto è previsto per il 2023. L’impianto, che sarà completato in tre fasi, fornirà i propri prodotti alla fabbrica Volkswagen di Bratislava e agli stabilimenti ungheresi di Audi e Mercedes Benz. A livello globale l’azienda rifornisce anche Daimler, Volkswagen, Volvo e Bentley. (Red) Foto CC0 Facebook

