La Corte europea a favore della Slovacchia nella causa contro l’olandese Achmea La lunga controversia legale tra lo Stato slovacco e l’olandese Achmea B.V., che contestava la legge slovacca che impediva alla controllata compagnia di assicurazione sanitaria Union ZP di distribuire utili, si è conclusa il 6 marzo con la pubblicazione della sentenza da parte della Corte di giustizia europea (CJEU). Secondo i giudici, le clausole compromissorie dei contratti internazionali sulla protezione degli investimenti (BIT), cui Achmea si richiamava nel suo ricorso, non hanno valore perché contrarie al diritto dell’UE se entrambe le parti in causa sono Stati membri dell’Unione europea. La nuova situazione potrebbe ora portare la Corte Suprema tedesca, che decide sulla questione, a decidere di capovolgere il precedente giudizio di ingiunzione alla Slovacchia di pagare per risarcimento danni ad Achmea una somma intorno ai 22 milioni di euro per la causa intentata contro la legge approvata nel 2008 sotto il primo governo di Robert Fico. Il primo verdetto di un tribunale arbitrale tedesco arrivò alla fine del 2012, con la condanna della Repubblica Slovacca per violazione di contratto, ma la Slovacchia l’ha impugnata fino ad arrivare alla Corte suprema tedesca affermando che il contratto internazionale con i Paesi Bassi non era più applicabile dopo che Bratislava nel 2004 era divenuta membro dell’UE. Achmea si era anche opposta al progetto di Fico di statalizzare l’assicuratore Union, insieme all’altro grande assicuratore sanitario privato Dovera, per creare una singola assicurazione statale nel settore sanitario. Secondo l’avvocato slovacco di Achmea, la sentenza della Corte di giustizia indebolisce la posizione degli investitori stranieri, che dovranno ora fare affidamento sui tribunali locali per proteggere i loro interessi. La Slovacchia aveva vinto anche il caso di arbitrato promosso dalla proprietà dell’assicuratore sanitario Dovera, in quanto un tribunale arbitrale ha stabilito che la sede olandese della società contrallante di Dovera è solo formale, poiché il beneficiario finale è il gruppo di investimento slovacco Penta. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Il Parlamento slovacco evacuato per allarme bomba Voto degli italiani all’estero i nomi di tutti gli eletti »