Quasi il 14% del capitale delle società slovacche ha sede in paradisi fiscali Cresce il numero di società slovacche con sede in paradisi fiscali, secondo il rapporto della società di consulenza transnazionale Bisnode alla fine del 2017 erano 4.796, la cifra più alta registrata negli ultimi 12 anni, con una quota di capitale sociale pari a ben il 13,6% di tutte le aziende slovacche per oltre 10 miliardi di euro. Hanno la loro base soprattutto nei Paesi Bassi (1.139 società, il 24%) sono situate nei Paesi Bassi, dove controllano quasi 6.600 milioni di euro di capitale (il 62%) e godono di un regime fiscale agevolato con una imposta sul reddito ufficiale al 25%, ma la possibilità per le grandi aziende di ricevere interessanti incentivi fiscali ed esenzioni esenzioni fiscali sulle plusvalenze. Tra gli altri paesi che attraggono le aziende slovacche sono in prima fila anche Cipro (1.086 società, +3,8%), Lussemburgo (414), Emirati Arabi Uniti e Lettonia. Le società slovacche che fanno affari nei paradisi fiscali inseriti nella lista nera dell’UE sono 37 e si trovano nelle Isole Marshall, per un capitale sociale di 350.000 euro. Mentre sono globalmente tremila le aziende che hanno sede in paesi presenti nelle due liste dei paradisi fiscali redatte dall’Unione europea, la nera e la “grigia”, dove compaiono ben 55 nazioni. (Red) Illustr. BS Facebook

