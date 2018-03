Statistiche: non si allentano le differenze regionali in Slovacchia Perdurano in Slovacchia, ma anche nell’Unione europea, numerose e grandi differenze economiche regionali. elaborata dalla banca Slovenska sporitelna (SLSP) partendo dai dati di Eurostat del 2016 le mettono in luce. La regione della capitale Bratislava (una delle quattro in cui è divisa la Slovacchia a livello europeo) si è classificata al sesto posto in Europa, con un PIL pro capite (misurato in base al potere d’acquisto) pari al 184% della media UE. Secondo l’analista Muchova di SLSP, nel 2016 le differenze regionali nell’UE erano enormi, e sono pure aumentate. Il range si PIL andava da quello della regione bulgara di Severozapaden, al 29% della media UE, al centro di Londra che aveva un PIL pro capite pari al 611%. Se Bratislava era sesta, superando Praga e l’Île de France (la regione di Parigi), le altre regioni della Slovacchia erano sotto la media UE, con la regione “Slovacchia orientale” che aveva un PIL pro capite pari appena al 53% della media europea. L’ingresso della Slovacchia nell’Unione europea nel 2004 ha favorito un generale sviluppo economico per tutte le regioni slovacche, che hanno visto un PIL pro capite crescente, anche se il miglioramento non è avvenuto in modo equilibrato, portando persino ad aumentare le differenze tra regioni slovacche, soprattutto tra la regione di Bratislava e la Slovacchia orientale. Muchova ammette tuttavia che il criterio del PIL pro capite è impreciso, in quanto non tiene conto di quante persone vivono davvero in una determinata regione e di quante ci si recano giornalmente per lavoro o del reddito delle famiglie. Senza contare che le società internazionali che hanno sede in una regione conteggiano il proprio fatturato in quella regione anche se non prodotto per intero in queste specifiche regioni, un caso che si applica a Bratislava come ad altre grandi città europee. (Red) Immagine:

