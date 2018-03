Domenica 11 marzo a Milano il Concerto dei Paesi Visegrad Domenica 11 marzo Milano ospita il “Concerto dei Paesi del Gruppo Visegrad”, con un ensemble di musicisti da Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Inserito all’interno della 28esima edizione de “I concerti della domenica” del Teatro Filodrammatici di Milano, il concerto vedrà l’esecuzione di brani di F. Chopin, K. Merta, P. Gach, N. Paganini, V. Karel, B. Kovacs, B. Bartok, H.Wieniawski. Tra i componenti del complesso da camera c’è anche la violinista slovacca Anabela Patkolo, nata nel 1998, che ha studiato al Conservatorio di Bratislava. Patkolo ha vinto diversi concorsi internazionali tra cui J. Muzika, Talenti d’Europa, Prešporský Paganini, Talents for Europe. Ha preso parte a corsi di perfezionamento con P.Vernikov, S.Makarov, A.Soumm, J.Pazdera, F.Novotný, D.Karvay, T.Melnyk. Ha suonato come solista con molte orchestre e direttori ed è stata in tournée in Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Italia e negli USA. Anabela è anche cantante ed è apparsa nella finale del concorso Slovakia’s got Talent. Dal 2014 studia all’Accademia di arti dello spettacolo di Bratislava. – Concerto dei Paesi del Gruppo Visegrad

Quando: domenica 11 marzo 2018, ore 11:00

Dove: Teatro Filodrammatici di Milano ( )

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 02 36727550, rporron@tin.it

Ingresso: 14 euro

