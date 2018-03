Milano, il 15 marzo una messa in memoria di Ján Kuciak e Martina Kušnírová L’Associazione dei connazionali e degli amici della Slovacchia a Milano ZKPS invita a una Santa Messa in memoria di Ján Kuciak e Martina Kušnírová che si terrà il 15 marzo a Melegnano, vicino a Milano. L’iniziativa della presidente Elena Cengelová Carina è nata dalla convinzione che «anche tutti voi siete stati dolorosamente toccati dalla terribile e triste notizia del barbaro omicidio del nostro giovane e coraggioso giornalista slovacco Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnirová. A nome di tutti voi, ci uniamo tutti alla famiglia in lutto e all’intera comunità slovacca ed esprimiamo le nostre profonde condoglianze». La funzione sarà officiata il 15 marzo 2018, alle ore 18:00, nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Melegnano. Da Milano si può raggiungere il luogo con la Metropolitana, fermata San Donato Milanese, e poi proseguire con l’autobus numero 420. Per info: zkps.mi@gmail.com. (Fonte ZKPS) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Una strana visita all’editore di Buongiorno Slovacchia Come hanno votato gli italiani in Slovacchia, in Europa e nel mondo »