Zvolen, la Continental investe per ampliare la produzione La tedesca Continental Automotive Systems ha in progetto un investimento di 14 milioni di euro presso il proprio stabilimento di Zvolen, nella Slovacchia centrale, allo scopo di aumentare la capacità produttiva di componenti per freni da 12 a 15 milioni di pezzi all’anno. L’investimento dovrebbe creare lavoro per ulteriori 200 persone, portando il numero di dipendenti totale a 1.500. Si prevede la realizzazione di un nuovo reparto montaggio, un edificio per uffici e un magazzino, con i lavori che inizieranno a ottobre e dureranno fino all’estate successiva. La fabbrica di Zvolen produce componenti per freni per le case automobilistiche di tutto il mondo, , è tra le poche in Slovacchia con proprio centro di ricerca e sviluppo di prodotto, dove lavorano 200 ingegneri per lo sviluppo dei sistemi frenanti e del relativo software e dove si svolgono anche test di prototipi. (Red) Foto CC0 Facebook

