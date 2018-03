ArcelorMittal Gonvarri investe a Nitra per una fabbrica da 26 milioni di euro

La società ArcelorMittal Gonvarri SSC, joint venture tra il gruppo indiano-lussemburghese ArcelorMittal e la spagnola Gonvarri che opera in Slovacchia dal 2005 nel settore siderurgico, prevede di investire 26 milioni di euro in un nuovo stabilimento vicino a Nitra, dove aprirà entro la fine dell’anno la fabbrica della casa automobilistica Jaguar Land Rover (JLR). L’impianto, che avrà una superficie di 22mila metri quadrati, dovrebbe realizzare parti in acciaio e alluminio per i modelli di JLR. Per la produzione, che inizierà nel 2020, saranno creati 150 nuovi posti di lavoro. ArcelorMittal è di gran lunga il più grande produttore mondiale di acciaio con numerosi impianti nel mondo tra cui anche in Polonia e Repubblica Ceca.

Imm.: elab. B.Slovacchia