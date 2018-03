Le notizie di scienza della settimana Alcuni ceppi di batteri che vivono sulla pelle hanno un’ . L’Efsa, l’agenzia europea per la sicurezza alimentare, ha concluso che gli insetticidi del gruppo dei neonicotinoidi . Questi prodotti sono già soggetti a restrizioni nell’Unione europea. Gli astronomi hanno per la prima volta individuato una traccia della luce proveniente dalle , circa 180 milioni di anni dopo il big bang. Sono state ricostruite le , divisi in una decina di generazioni. Lo studio ha permesso di osservare le variazioni della longevità nel tempo. , i microorganismi del terreno possono sopravvivere anche per anni senza acqua e riprendere l’attività biologica alla prima pioggia. Nei paesi africani sono presenti forti diseguaglianze rispetto alla . Nel Sahel, in particolare, dal Senegal all’Eritrea, la malnutrizione è diffusa, c’è spesso un ritardo nella crescita infantile e la popolazione è più bisognosa di aiuto. Un’analisi del americani, animali estinti simili agli elefanti, ha permesso di ricostruire l’evoluzione di questi mammiferi. Oltre il 70 per cento della popolazione di potrebbe perdere il proprio habitat a causa del cambiamento climatico prima della fine del secolo. La vicino al lago Barombi, nel Camerun sudoccidentale, è stata modificata dall’azione antropica circa 2.600 anni fa. Prima si pensava che la crisi forestale fosse stata provocata da fattori climatici. Una potrebbe portare a suddividere la malattia in cinque sottogruppi, ai quali potrebbero corrispondere trattamenti differenziati. Il emette suoni quando viene disturbato. In genere solo gli insetti adulti, dotati di esoscheletro, riescono a produrre suoni. (Claudia Grisanti, cc by nc) Facebook

Correlati