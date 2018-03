Bratislava, al Museo Nazionale le opere del Maestro Pavol di Levoča La mostra “Maestro Pavol di Levoča. Mani e oro al servizio dello spirito”, ospitata dal Museo Nazionale Slovacco a Bratislava, è l’ultima delle attività culturali che nel corso del 2017 hanno voluto ricordare i 500 anni della conclusione dei lavori sull’altare maggiore della Basilica di San Giacomo a Levoča, forse il maggiore dei più importanti lavori artistici del gotico slovacco. La mostra mette in correlazione il Maestro Pavol di Levoča e il suo lavoro in un contesto più ampio. Le tre sezioni della mostra offrono uno spaccato del lavoro di Pavol e della sua bottega, a cominciare da opere che hanno radici nella devozione tardo medievale, mentre altre indicano il suo incontro con l’Umanesimo e il Rinascimento, e alla fine anche con le idee della Riforma. Sono presentati anche rari archivi che collegano il lavoro di Pavol e la situazione religioso-sociale. Le opere presentate in mostra vengono dal Museo Nazionale, dalla Galleria Nazionale Slovacca, da ventisette parrocchie della Slovacchia centro-orientale, dagli archivi di diversi musei e congregazioni cattoliche ed evangeliche di Bardejov, Košice, Levoča, Kežmarok, Banska Bystrica e Presov. La mostra è ospitata al Museo Storico SNM presso il Castello di Bratislava.  Mostra aperta fino al 28 marzo 2018.

