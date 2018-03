Si dimette il ministro Madaric: “non posso continuare dopo l’omicidio di Kuciak”

L’assassinio di Jan Kuciak ha provocato il primo scossone nel governo slovacco: dopo avere espresso sgomento nei giorni scorsi, il ministro della Cultura Marek Madaric, già a lungo vice presidente del partito Smer-SD del premier Fico, di cui è amico personale, ha annunciato oggi le dimissioni affermando che questo fatto di sangue incomprensibile «non gli permette» di continuare a fare il ministro, soprattutto di un dicastero che è il più prossimo al mondo della stampa. Madaric lo ha detto nella tarda mattinata in una conferenza stampa.

Non ha importanza la ragione per cui lo hanno ucciso, che sia a causa del suo lavoro o meno, ma «non posso immaginare di continuare nella carica di capo di questo ministero», ha detto Madaric , aggiungendo che tornerà in Parlamento a dare il deputato per Smer-SD. Aveva pensato alle dimissioni già lunedì 26 febbraio, il giorno in cui la Slovacchia si è svegliata con il primo delitto di un giornalista in prima pagina, e ha informato oggi il primo ministro Robert Fico.

Madaric è stato di recente il più critico della direzione presa da Smer negli ultimi anni, e forse l’unico ad ammettere il flop elettorale dei socialdemocratici alle regionali di novembre, dimettendosi da vice presidente di Smer. Oggi ha negato che dietro la sua uscita dal governo, in una posizione che occupa quasi ininterrottamente dal 2006, ci siano calcoli futuri di un nuovo impegno politico. Madaric ha anche spiegato che si tratta di una decisione personale e non inviterà nessun’altro dei ministri del governo a lasciare il proprio incarico seguendo il suo esempio. Chiudendo la sua conferenza stampa, il ministro si è detto convinto che questo increscioso crimine possa contribuire in futuro a una maggiore tolleranza tra politici e giornalisti.

Lunedì prossimo Madaric presenterà le sue dimissioni al presidente della Repubblica Andrej Kiska, che ha già fatto sapere di essere disposto ad accettarle. Kiska ha nel frattempo chiesto all’emittente pubblica Radio e Televisione Slovacca (RTVS) di assegnargli uno spazio nella programmazione di domenica 4 marzo per un discorso straordinario alla nazione.

Il premier Fico ha affermato in un comunicato stampa che l’atto di Madaric è una «dimostrazione di alta cultura politica e un gesto di solidarietà per la comunità dei giornalisti». Fico ha ringraziato il ministro per il lavoro svolto al Ministero della Cultura, e si è augurato che, «come deputato Smer-SD, contribuisca alla realizzazione del Manifesto del governo».

(La Redazione)

Foto Radioexpres