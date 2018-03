Milano, allo Spazio Oberdan proiettano il film slovacco The Teacher

La Cineteca di Milano ha in programma in questi giorni allo Spazio Oberdan, dal 27 febbraio al 3 marzo 2018, le “ “. Come informa l’Associazione ZKPS di Milano, tra pellicole tedesche, rumene, svizzere e polacche il 2 marzo alle 21:00, a ingresso gratuito, sarà proiettato anche , nella sua versione italiana dal titolo “TheTeacher – una lezione da non dimenticare”. L’opera, diventata il caso dell’anno per la cinematografia slovacca in Europa, e passata anche sugli schermi italiani – cosa più unica che rara per un film slovacco – tratta delle vicende di una professoressa di scuola elementare ed è ispirata a vicende realmente accadute.

Nella Cecoslovacchia dei primi anni ottanta, una insegnante di una scuola elementare della periferia di Bratislava, Maria Drazdekova, abusa della sua posizione per manipolare e ricattare i genitori dei suoi alunni per trarne profitto personale. A proteggerla dall’intervento del preside c’è la sua posizione di capo della sezione locale del partito comunista. Ma uno degli alunni si suicida a seguito delle sopraffazioni della maestra, e i genitori si convincono a firmare una petizione per rimuoverla.

Per la pellicola, girata in Slovacchia con un cast slovacco dal regista ceco Jan Hrebejk, la protagonista Zuzana Maurery ha vinto il Crystal Globe al Festival di Karlovy Vary quale attrice protagonista, ed è risultato miglior film nella Settimana del cinema slovacco del 2017, occasione nella quale ha ricevuto anche riconoscimenti per la Maurery, la sceneggiatura e le musiche. Il film ha poi ricevuto una calda accoglienza dalla critica fuori del paese ed è andato particolarmente bene sui mercati esteri, con distribuzione assicurata in oltre 50 paesi di tutti i continenti.

La scrittrice e nostra preziosa collaboratrice Michaela Sebokova Vannini ha scritto un lungo testo sul film a metà strada tra la memoria personale di quel periodo rappresentato nella pellicola e una “guida alla visione” con suggerimenti interpretativi per gli spettatori italiani, che abbiamo pubblicato in due puntate.

(La Redazione)