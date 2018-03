Il salario minimo nei paesi dell’UE Nei 22 Stati membri interessati, il salario minimo più elevato nell’Ue è stato in valori assoluti quasi 8 volte superiore al più basso. Tuttavia, le disparità sono considerevolmente minori una volta eliminate le differenze di potere d’acquisto: variavano da 546 SPA (standard di potere d’acquisto) al mese in Bulgaria a 1.597 SPA in Lussemburgo. Mediamente sono comunque inferiori a 500 euro nell’Est e arrivano a ben oltre 1.000 euro nel Nord-ovest dell’Ue. A partire dal 1° gennaio 2018, 22 dei 28 Stati membri dell’Unione europea hanno salari minimi nazionali: solo Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia non ne hanno. I 22 Stati membri dell’Ue che hanno un salario minimo nazionale possono essere divisi in tre gruppi principali in base al livello in euro. Salari minimi mensili generalmente inferiori a 500 euro nell’est e ben oltre 1.000 euro nel nord-ovest dell’Ue. Nel gennaio 2018, la Bulgaria ha avuto il salario minimo lordo più basso (261 euro) in tutta l’Ue. Nove Stati membri, tutti situati a Est dell’Ue, hanno seguito salari minimi compresi tra 400 e circa 500 euro al mese: Lituania (400), Romania (408), Lettonia (430), Ungheria (445 ), Croazia (462), Repubblica ceca (478), Slovacchia (480), Estonia (500) e Polonia (503). […continua…] Foto CC0 Facebook

