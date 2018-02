Cina, cambio di Costituzione per Xi presidente a vita La voce circolava da tempo tra gli analisti che tentano di decifrare quel che si muove nelle stanze del potere di Pechino. Ieri è arrivata la conferma ufficiale. Il Partito comunista ha proposto un emendamento costituzionale che cancella «il limite di due mandati consecutivi» per il presidente e il vice-presidente della Repubblica popolare. Per gli esperti è il segnale più forte che Xi Jinping vuole rimanere alla guida della Cina ben oltre la scadenza del suo mandato decennale nel 2023. La modifica della carta costituzionale sarà approvata dall’Assemblea Nazionale del Popolo – il Parlamento di Pechino – che inizierà la sua sessione annuale di lavori il prossimo 5 marzo. Quest’annuncio è anche la conferma che negli ultimi 5 anni Xi Jinping è riuscito a consolidare il proprio potere al punto da riuscire a forzare quelle regole che avevano imbrigliato le ultime generazioni di leader cinesi. Una serie di norme istituzionali, di pesi e contrappesi che nell’ultimo quarto di secolo hanno consentito transizioni di potere ordinate e che sono state pensate dall’architetto dell’apertura e delle riforme, Deng Xiaoping, per scongiurare il ritorno del culto della personalità che aveva segnato gli anni di potere di Mao Zedong. Secondo l’accademico Su Wei, citato dal Global Times, le sfide che attendono la Repubblica popolare «nel periodo cruciale tra il 2020 e il 2035» hanno bisogno di una leadership «stabile, forte e coerente». Lo scorso autunno, durante il 19esimo Congresso del Partito comunista, era stato lo stesso Xi Jinping a dire che «la Cina è entrata in una nuova era». Il presidente cinese aveva poi elencato una serie di obiettivi ambiziosi che guardano fino al 2050 – centenario dalla fondazione della Repubblica popolare – quando la Cina sarà un Paese «prospero, con maggior fiducia in se stesso, dotato di esercito moderno e con una più alta qualità della vita». Per la retorica di Pechino, l’obiettivo del «grande rinascimento della nazione», la lotta alla povertà e alla corruzione, la riforma del sistema finanziario e le altre sfide interne e internazionali hanno bisogno di una figura in grado di compattare l’intero Partito comunista intorno alla propria leadership. Inoltre, il limite dei due mandati presentava il leader della seconda economia del mondo come un’anatra zoppa. Con la messa in soffitta di questo paletto istituzionale, ora molti temono che il leader della Repubblica popolare possa conservare l’incarico a vita. [articolo di Francesco Radicioni …continua… ] Foto cc by nc nd Facebook

