Aumentano le diseguaglianze tra i pensionati europei

La crisi del 2008 ha ampliato il divario tra i paesi europei sia per quanto riguarda l’età di pensionamento, sia per il valore delle pensioni. Un fenomeno accentuato dall’invecchiamento della popolazione. La crisi del 2008 ha ampliato il divario tra i paesi europei sia per quanto riguarda l’età di pensionamento, sia per il valore delle pensioni. Un fenomeno accentuato dall’invecchiamento della popolazione.

Di Aude Martin, via VoxEurop.eu – L’attenzione che i cittadini europei riservano alle loro pensioni è aumentata a partire dalla crisi: ad esempio, ormai il 16 per cento degli italiani considera questo tema come una delle due questioni principali che il paese deve affrontare, rispetto all’8 per cento registrato dieci anni fa. D’altronde, è uno dei temi più trattati della campagna elettorale in vista del voto del 4 marzo, e i partiti di destra si sono già accordati sull’annullamento degli aumenti progressivi dell’età pensionabile, previsti dalla riforma del 2011. In Francia, il presidente Emmanuel Macron propone, senza toccare né i parametri d’età né i periodi di contribuzione, di rendere l’ambito pensionistico più trasparente, introducendo un sistema “a punti”, ma, per il momento, questo delicato progetto è stato rimandato al 2019.



In tutta Europa, la questione delle pensioni sta diventando sempre più un tema centrale nel dibattito economico e sociale, in parte a causa del peso crescente che costituisce sui conti pubblici, in parte in relazione ai cambiamenti demografici. Nel 2050, l’Ocse prevede ci saranno più di 50 pensionati ogni 100 persone attive, ovvero il doppio del rapporto registrato nel 2015. Questo tasso dovrebbe addirittura raggiungere più di 70 pensionati ogni 100 attivi in Spagna e in Italia.

[…continua…]

Foto @flickr