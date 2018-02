Stefano Battaglia Trio, concerto a Bratislava martedì 20 febbraio Ricordiamo che martedì 20 febbraio si esibirà a Bratislava, alla Radio Slovacca, lo Stefano Battaglia Trio, formazione jazz italiana ben nota all’estero, dove ha tenuto una lunga serie di concerti e ha partecipato a importanti festival. Passato al jazz per il fascino che su di lui ha esercitato l’improvvisazione di mostri sacri quali Keith Jarrett o Paul bley, Stefano Battaglia viene da una solida formazione classica e da una carriera già ben piantata sulla scena della musica antica nel cui cui ambiente si era fatto un nome per la tecnica impeccabile e il talento indiscutibile. Vincitore di diversi premi (miglior nuovo pianista dell’anno al festival J.S. Bach di Dusseldorf, miglior giovane pianista europeo al Premio della Radio nazionale di Bruxelles), Battaglia è stato solista della European Youth Orchestra di Barcellona. Nel mondo del jazz, oltre a esperienze da solista, ha lavorato con piccole formazioni (trio, soprattutto) insieme a diversi musicisti italiani e stranieri, e incidendo diversi CD dapprima con l’etichetta Splasc(h) e poi per la prestigiosa ECM. La sua ultima registrazione, Pelagos, del 2016, è un album solo di studio, con un paio di tracce registrate dal vivo in concerto. A Bratislava, dove viene per la prima volta, sarà accompagnato da compagni di viaggio di vecchia data e con i quali ha fatto tournée internazionali: Salvatore Maiore al contrabbasso e Roberto Dani alle percussioni. Entrambi con alle spalle esperienze importanti e l’attenzione della critica. Si può vedere i dettagli del concerto e le bio dei musicisti QUI. (Red) Facebook

