50 milioni per la ristrutturazione di scuole professionali in tutta la Slovacchia La ministra dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale Gabriela Matecna ha informato oggi la concessione di oltre 50 milioni di euro per modernizzare le attrezzature tecniche, gli spazi, e migliorare l’efficienza energetica degli edifici di 77 scuole professionali secondarie. Il ministero ha valutato le richieste del Programma operativo regionale integrato (IROP) che hanno l’obiettivo di aumentare il numero di alunni del sistema di istruzione professionale e ha deciso di mettere a disposizione i fondi per le strutture, che si trovano in tutta la Slovacchia. I soldi serviranno a rinnovare l’attrezzatura materiale e tecnica degli spazi di lavoro, a ripristinare i locali e ad aumentarne l’efficienza energetica. Il ministero sta già valutando di stanziare altri fondi per una seconda e terza tranche di sussidi, con stanziamenti aggiuntivi di quasi 50 milioni di euro per un bando che potrà arrivare a 100 milioni di euro. (Red) Foto airunique/CC0 Facebook

