Italia-Slovacchia solo andata, il ministro Calenda esorta l’UE a controllare

L’incontro a Roma dei rappresentanti di Embraco con il ministro Calenda, che si doveva tenere oggi, è saltato: l’azienda chiede più tempo per confrontarsi con i vertici in Brasile. Ma intanto il ministro ha per la concorrenza, Margrethe Vestager, a verificare le politiche fiscali e gli incentivi della Slovacchia alle aziende che vi delocalizzano la produzione. Calenda riconosce alla Vestager l’impegno personale posto nel controllo del rispetto delle regole, e si augura che le misure slovacche per incentivare gli investimenti esteri siano in linea con le regole UE sugli aiuti di Stato, denunciando le molte realtà industriali che lasciano l’Italia per spostarsi in Slovacchia.

Nel mirino del ministero vi è non solo Embraco, che a Torino ha mandato la lettera di licenziamento a quasi cinquecento dipendenti, ma anche altre aziende tra cui Honeywell, che chiude lo stabilimento abruzzese di Atessa lasciando a casa quattrocento persone (a altre cento nell’indotto), per spostare la manifattura in Slovacchia, dove ha in di euro.

Entrambe le società hanno già da tempo stabilimenti in Slovacchia, che nel corso del tempo sono stati ampliati. Embraco si trasferisce a Spisska Nova Ves e Honeywell a Presov. Entrambe spostano la propria produzione di compressori, la prima per refrigerazione, la seconda per motori turbo.

Alla direzione di Embraco, incontrata la scorsa settimana in prefettura a Torino, Calenda aveva imposto il ritiro dei licenziamenti e l’avvio di una procedura di cassa integrazione, per poi avere il tempo di ragionare sulla reindustrializzazione del sito per un nuovo investitore. Il ministro ha minacciato l’azienda di ripercussioni in caso volesse andare avanti per la sua strada.

(La Redazione)

Foto cc by sa,