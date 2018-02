Elezioni 2018, i candidati al Parlamento italiano della circoscrizione Europa Sono state pubblicate questa settimana sul sito del ministero dell’Interno le liste dei candidati nelle circoscrizioni Estero alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Riportiamo di seguito i candidati della ripartizione Europa, cioè dei candidati che possono essere votati dagli italiani in Slovacchia, sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. Se complessivamente gli italiani all’estero potranno eleggere 12 deputati e 6 senatori, alla ripartizione Europa sono assegnati in totale 7 seggi, 5 alla Camera e 2 al Senato. Camera dei Deputati LISTA+EUROPA – Fusacchia Alessandro, Hermanin de Reichenfeld Costanza detta Costanza Hermanin, Zappino Vincenzo, Rubini Davide, Talarico Roberta, Juri Luka, Ferraro Marco, Basta Claudia, Lerario Alessandro, Pastorella Giulia. LISTA CIVICA POPOLARE LORENZIN – Aufiero Franco, Carretta Marco Salah Eddine, Ciliberto Angela, Cuomo Alberto, Di Biagio Aldo, Ingui’ Vincenzo, Lonigro Saverio Gesualdo, Petrella Louis Carmine, Manca Fabio, Tagliaretti Luca. LISTA LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Billi Simone, Arnone Giuseppe, Cerri Matteo, Codoro Massimiliano, Dare’ Maria in Biancolin, Gualandris Stefano, Pignataro Carmelo, Zaccarini Vincenzo, Zehentner Alessandro, Zoratto Mario. LISTA LIBERI E UGUALI – Prestianni Sara, Giuffrida Filippo, Mariotti Chiara, Burzi Gianni, Restivo Gaetana, D’amico Soggetti Gabriele, Santoro Claudia, Di Benedetto Giuseppe, Motta Valerio Alex Remigio, Nappa Maurizio. LISTA MOVIMENTO 5 STELLE – Cittadini Ferruccio, Romano Marco, Siragusa Elisa, Ghizzo Elena, Bacciu Nicola, Amadei Federico, Ciancone Domenico, Margari Paolo, Guariglia Daniel. LISTA MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ – Romagnoli Massimo, Virzi’ Calogero, Letizia Salvatore detto il Toto’, Bresciani Marina, De Filippo Riccardo, Tanga Gerardo, Ciccocelli Mario, Agostini Alessandra in Klotz, Albano Nicoletta, Di Pietrantonio Adriano detto Visconti. LISTA NOI CON L’ITALIA – UDC – Caruso Mario, Basile Antonino, Di Fresco Gioacchino, De Angelis William, Mastrogiacomo Anna, Zago Daniele Francesco, Meliti Domenico, Lezza Antonio, Cappelli Pietro, Mangiameli Simone Alfio. LISTA PARTITO DEMOCRATICO – Ungaro Massimo, Farina Giovanni detto Gianni, Modugno Paolo, Tacconi Alessio, Fanti Lanfranco, Zingariello Cosima detta Mina, Narducci Franco Addolorato Giacinto, Schiro’ Angela, Ricciardi Toni, Scimmi Leonardo. LISTA PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA – Riitano Domenico Pio, Almagia’ Edoardo, Borghi Della Mirandola Ada Patrizia, Folicaldi Monica, Giusti Francesco, Sabbadini Paolo. Senato LISTA +EUROPA – Alemanno Alberto, Atzori Paolo, Vaudo Ersilia, Radaelli Claudio Maria. LISTA LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI – Fantetti Raffaele, Fiore Marco, Orlandini Simone, Rulfi Stefania. LISTA LIBERI E UGUALI – Varese Federico, De Panfilis Susanna, Grispigni Marco, Micossi Elena. LISTA MOVIMENTO 5 STELLE – Pilato Matteo Angelo Marcello, Creti Gabriella, Geraci in Schaer Caterina Natalia detta Natalia Schaer Geraci, Costeniero Daria. LISTA MOVIMENTO DELLE LIBERTA – Manoti Carmelo, Riggi Maria Teresa, Remollino Rocco, Ceresa Giuseppe LISTA NOI CON L’ITALIA – UDC – Bragagni Maurizio, Cristalli Daniela Carmen, Vescovi Angelo Luigi, Ferraro Giuseppe. LISTA PARTITO DEMOCRATICO – Garavini Laura, Stigliano Egidio Emilio, Franciosi Maria Laura, Mariani Pietro. I presenti elenchi sono forniti per puro scopo informativo. Tutte le liste e i candidati sono rintracciabili sul sito del ministero dell’Interno nella . (Red) Foto: la Camera dei Deputati

