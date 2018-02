Nuovo servizio bus giornaliero da Bratislava all’aeroporto di Budapest La compagnia di trasporti privata RegioJet sta organizzando un collegamento diretto servito da autobus tra Bratislava e l’aeroporto Ferenc Liszt di Budapest, allo scopo di soddisfare il sempre maggiore interesse dei viaggiatori slovacchi nell’offerta di voli delle compagnie aeree low-cost con base a Budapest. Gli autobus di Regiojet faranno al momento una corsa giornaliera in entrambi i sensi: partenza da Bratislava alle 3:15 con arrivo a Budapest alle 6.45, in tempo per i voli del mattino. Il bus lascerà l’aeroporto di Budapest alle 10:15 per rientrare a Bratislava alle 14:15. Possibile un aumento delle frequenze se la linea avrà successo. Già oggi RegioJet gestisce viaggi diretti cinque volte al giorno tra Bratislava e la stazione ferroviaria Kelenföld di Budapest, da dove si può prendere la metropolitana. (Fonte ) Foto cc by nc nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Lo slovacco Sebej decorato dal Giappone con l’Ordine del Sol Levante Praga: gli scrittori italiani conquistano il pubblico ceco »