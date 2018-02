Lo scalo di Bratislava a gennaio fa il record di passeggeri negli ultimi dieci anni L’aeroporto Stefanik di Bratislava ha gestito il passaggio di 116.992 passeggeri nel mese di gennaio, migliore cifra registrata negli ultimi dieci anni nel corso del primo mese dell’anno. Il risultato, che è anche il secondo migliore di sempre (in 67 anni di storia dello scalo), ha visto crescere il numero di passeggeri del 18% su base annua, numero che secondo la società aeroportuale è dovuta alle nuove rotte dalla capitale slovacca verso Sophia e Varsavia operate dalla compagnia Wizz Air, e la maggiore frequenza dei voli per Kiev e Londra-Stansted, ma anche la nuova linea così come una nuova rotta per Bologna di Ryanair. Il totale dei voli passeggeri in arrivo e partenza dal primo scalo slovacco sono stati 1.665 voli, in aumento del 17%, mentre anche il volume di voli cargo è cresciuto, dell’11%, per una gestione di complessive 2.025 tonnellate di merci. (La Redazione) –

