Alternanza scuola-lavoro, gli studenti slovacchi troppo giovani e poco interessati Il sistema vigente in Slovacchia di ‘educazione duale’, ovvero l’alternanza scuola-lavoro, non funziona come dovrebbe. Lo sanno le scuole, i datori di lavoro e anche lo Stato, qualche giorno fa il quotidiano economico Hospodarske Noviny. Al momento sono 2661 gli studenti integrati nel sistema di istruzione realizzato in cooperazione con le imprese, ma è necessario che aumentino almeno a 12.000 entro il 2020, altrimenti il paese rischia di perdere i fondi dell’UE. Il giornale obietta che in ogni caso per il futuro sono fondamentali delle profonde modifiche al sistema, che oggi non risulta interessante né per gli studenti né per gli altri enti coinvolti, in quanto poco flessibile. In Germania anche gli studenti oltre i 19 anni entrano nella doppia istruzione, i genitori di alunni di 15 anni stipulano contratti in Slovacchia. Il preside della scuola professionale di Nitra Lubica Hlavacova ritiene che questo sia un problema. “Abbiamo avuto casi in cui i nostri alunni erano in una compagnia, ma non è stato in grado di portarli nei cantieri”, ha sottolineato. Il problema si è verificato a causa della bassa età degli studenti nella doppia istruzione e poiché il datore di lavoro ha dovuto osservare la sicurezza sul lavoro, gli studenti non hanno sperimentato la pratica reale. Secondo un deputato del partito di opposizione Libertà e Solidarietà (SaS), se sarà alzata l’età degli studenti per entrare nel sistema educativo scuola-lavoro, l’interesse crescerà da parte di tutti. (Red) Foto Facebook

