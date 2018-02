Padova, camion con targa slovacca aveva cocaina per 15 milioni Nel doppiofondo di un camion con targa slovacca fermato dalla Guardia di Finanza a Limena, in provincia di Padova, sono stati trovati 73 chilogrammi di cocaina. L’operazione, guidata dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli nell’ambito di una operazione di repressione del traffico internazionale di droga, ha portato al sequestro di panetti di stupefacenti per un valore, sul mercato illegale, di 15 milioni di euro. Contenuta in cinque borsoni e confezionata in panetti da poco più di un chilo, la cocaina, stata nascosta in un doppio fondo all’interno dell’autocarro intestato a una società slovacca, con autista italiano, del padovano. proveniva dalla Germania ed era diretta alla criminalità organizzata in Campania. Un viaggio che era l’esatto contrario di quanto indicavano i documenti di trasporto falsi: lì risultava trattarsi di un carico di materiali di allestimento fieristico partito da Capua, vicino Napoli, per una destinazione tedesca. Questione che ha insospettito i finanzieri e ha portato al ritrovamento (Red) Foto CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Fico vuole candidarsi a capo della Corte costituzionale Occupazione in aumento nel 2017 in quasi tutti i settori »