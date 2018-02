Occupazione in aumento nel 2017 in quasi tutti i settori

Nel dicembre 2017 l’occupazione in Slovacchia è aumentata in diversi settori. I dati più positivi, annunciati dall’Ufficio di statistica slovacco venerdì, si sono registrati nel settore della vendita e riparazione di autoveicoli (+6,2%), nei ristoranti e bar (+5,6%), nei trasporti e magazzinaggio (+4,4%), nell’industria manifatturiera (+4,1%), e nei comparti delle costruzioni e degli alloggi (+3,6% entrambi).

Per i dodici mesi del 2017 i tassi medi di occupazione sono cresciuti in quasi tutti i settori, in particolar modo nelle imprese che effettuano vendita e riparazione di veicoli a motore, nei ristoranti e bar, nelle attività di alloggio, nei trasporti e logistica. Una crescita dell’occupazione è stata registrata anche nei servizi e nelle vendite al dettaglio.

(Red)

Foto stockmonkeys.com cc-by