Commercio estero, l’avanzo nel 2017 è di 3,2 miliardi di euro

Nel mese di dicembre il commercio estero della Slovacchia ha generato un attivo di 8,5 milioni di euro, secondo i dati riferiti dall’Ufficio di statistica slovacco, con le esportazioni in crescita del 5,3% su base annua a 5,6 miliardi di euro,e l’import in aumento del 2,5% a 5,6 miliardi.

Per l’intero 2017, l’avanzo della bilancia commerciale con l’estero ammonta a 3,2 miliardi di euro, in calo di 457 milioni rispetto al 2016. L’export è cresciuto del 7,2% a 75 miliardi di euro, mentre le importazioni complessive dello scorso anno hanno registrato una crescita dell’8,3% per un tolale di 71,8 miliardi.

(Red)

