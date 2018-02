A Bratislava le improvvisazioni jazz e non dello Stefano Battaglia Trio

Stefano Battaglia, una delle colonne della scena jazz italiana e non solo, sarà con il suo trio per la prima volta a Bratislava per festeggiare i 25 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Slovacchia. Battaglia, che cominciò a farsi notare come pianista classico frequentando i festival musicali europei, è in seguito passato al jazz influenzato dalle improvvisazioni di Paul Bley e Keith Jarrett.La sua formazione classica mostrò presto il suo talento fuori dal comune, coadiuvato da una prestanza tecnica completa e in costante sviluppo. Dopo i primi passi nel mondo dell’improvvisazione, Battaglia ha costruito un mix personale nei suoi lavori facendo convivere la musica classica, le avanguardie del ‘900, il pop rock e l’improvvisazione del jazz.

Tra gli anni ’80 e ’90 ha inciso una serie di memorabili dischi per la Splasc(h) Records, tra cui due volumi dedicati al repertorio di Bill Evans. Sempre più attratto dalla libertà del suono, Battaglia ha fondato, in seguito, l’organico Theatrum. Dal 2000 ha suonato in duo con Michele Rabbia ed in trio con Maiore e Dani. Nel 2004 ha iniziato la collaborazione con la casa discografica tedesca ECM, pubblicando come primo album “Re: Pasolini”, lavoro ispirato dal grande intellettuale Pier Paolo Pasolini ed eseguito in prestigiose sale da concerto, tra cui la Steinway Hall di New York, l’Alte Oper di Francoforte e il Teatro Vachron di Atene. Nel disco “In The Morning” ha interpretato in maniera originale alcune composizioni di Alec Wilder. Ha effettuato tournée negli Stati Uniti, in Giappone e Corea. Ha diretto e dirige i corsi del Laboratorio Permanente di Ricerca Musicale presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Lo Stefano Battaglia Trio è una formazione attiva da anni sulla scena internazionale dove ha ottenuto riconoscimento per la sua qualità. Insieme a Stefano Battaglia, gli altri membri sono Salvatore Maiore al contrabbasso e Roberto Dani alle percussioni.

Salvatore Maiore ha suonato con diversi gruppi italiani (Cerri, Venier, Mirabassi, tra gli altri), ma anche con Kenny Wheeler, Lee Konitz, Cedar Walton, solo per citare alcuni solisti. È direttore del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Vicenza, dove è docente di contrabbasso jazz e basso elettrico.

Roberto Dani è considerato tra i maggiori percussionisti europei. Dopo aver maturato una carriera jazzistica negli anni ’90, dal 2003 privilegia la dimensione del “solo”, dove gesto tradizionale e tecniche estese si fondono con esiti di livello assoluto. È stato ospite di “Paperbacks” del Centro d’Arte nel 2014.

Il concerto, ad ingresso gratuito, si terrà il 20 febbraio presso il Malé koncertné štúdio della Radio Slovacca in via Mýtna a Bratislava. È possibile prenotare il posto .

Quando: martedì 20 febbraio 2018, ore 19:00

Dove: Malé koncertné štúdio, Slovenského rozhlasu, Mýtna, Bratislava

Organizzato da : IIC Bratislava, in collab. con RTVS, Min. Affari Esteri e Cooperazione

Ingresso : libero fino ad esaurimento posti

Info: