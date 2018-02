Immobiliare, prestiti e mutui per quasi 25 miliardi a fine 2017

Alla fine di dicembre 2017 le banche slovacche avevano erogato prestiti per 24,8 miliardi di euro, in crescita di un punto percentuale sul mese precedente (253 milioni in più), mentre rispetto alla fine del 2016 il parco di prestiti per immobili è aumentato di ben 2,8 miliardi, pari all’11,2% in più.

Secondo i dati della Banca Nazionale della Slovacchia (NBS) i mutui a fine 2017 erano pari a 6 miliardi (il 24% del totale), mentre oltre i due terzi (16,4 miliardi, in aumento) del totale era stato erogato sotto forma di altri prestiti immobiliari. Slovenska Sporitelna era la banca con il maggiore volume di prestiti concessi, il 27,7%, seguita da VUB Banka (Gruppo Intesa) al 21,3% (che è tuttavia leader nella concessione di mutui con oltre i due quinti del mercato) e Tatra Banka con il 13,7%.

(Red)

Foto cc by