La Slovacchia sostiene i piani dell’UE contro i doppi standard alimentari

La ministra dell’Agricoltura Gabriela Matecna ha affermato domenica in televisione che la Slovacchia darà il suo pieno sostegno al Commissario europeo per i consumatori Vera Jourova, nell’iniziativa che vuole inserire i doppi standard di qualità alimentare tra le pratiche commerciali sleali in diversi paesi membri dell’UE. Le aziende sovranazionali, dice Matecna, dovrebbero rispettare un unico standard di qualità nelle forniture a tutto gli Stati membri dell’Unione europea, e non vendere su diversi mercati prodotti di qualità inferiore.

I consumatori slovacchi, come quelli di altri paesi membri dell’UE, ha sottolineato, «hanno diritto alla stessa qualità del cibo venduto con lo stesso marchio». Per combattere queste pratiche, ha ricordato la ministra, la Commissione europea ha recentemente stanziato dei fondi per testare numerosi generi alimentari in vari paesi, in particolare nell’Europa centrale e orientale.

Lo scorso luglio i paesi del gruppo di Visegrad si erano accordati per un approccio comune nel denunciare alla Commissione europea questa abitudine commerciale delle multinazionali. Il premier slovacco Robert Fico fu delegato dal V4 a incontrare il capo della Commissione, Jean Claude Juncker, minacciando il blocco delle importazioni se l’UE non avesse preso delle misure. Fico disse allora che «Le persone del nostro paese percepiscono giustamente la cosa come un insulto», in quanto oltre alla questione della qualità e sicurezza degli alimenti, gli slovacchi e i cittadini degli altri paesi coinvolti si sentono «trattati come cittadini europei di serie B».

Al summit sul tema che si tenne in settembre a Bratislava, la Jourova disse che sebbene non si sarebbe spinta a chiedere il boicottaggio delle aziende scorrette, era pronta a sbugiardarle in pubblico per aiutare i consumatori a scegliere, invitando i paesi membri a usare al massimo le leggi nazionali in materia di sicurezza ed etichettatura degli alimenti.

(Red)

Foto www.mpsr.sk