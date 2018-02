Pellegrini: il bilancio dell’UE è priorità della nostra presidenza al V4 La Slovacchia assumerà per un anno la presidenza del gruppo di Visegrad a partire dal mese di luglio, e in quel periodo intende guidare la fase finale dei colloqui sul bilancio europeo. Lo ha detto il vice primo ministro slovacco Peter Pellegrini (Smer-SD) affermando che «la Slovacchia è pronta a prendere l’iniziativa e promuovere con fermezza la visione congiunta del V4 all’interno dell’UE sul futuro dei fondi europei». Queste affermazioni sono giunte dopo un incontro dei ministri che si occupano di politiche di solidarietà nei quattro paesi membri del V4 (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia) avvenuto a Budapest la scorsa settimana, in una discussione allargata anche ai colleghi di Slovenia, Croazia, Romania e Bulgaria. I ministri vogliono che si continui anche dopo il 2020 ad erogare fondi europei per ridurre le disparità tra paesi e regioni e in una dichiarazione congiunta etichettano il sostegno delle politiche di solidarietà tra le priorità del prossimo bilancio UE. (Red) Facebook

