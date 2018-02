È della tv pubblica Rtvs il telegiornale considerato più obiettivo Secondo l’ condotto dall’agenzia Median SK su un campione di quasi 2.200 persone, si è confermato il telegiornale più obiettivo per il pubblico slovacco nell’ultimo trimestre 2017 il notiziario televisivo “Správy RTVS” del primo canale (Jednotka) dell’emittente pubblica RTVS. Lo pensa il 24,8% degli intervistati da Median. RTVS è seguita a distanza ravvicinata da “Televízne noviny” del gruppo televisivo privato Markiza (23,4%). Terza si è piazzata TV JOJ (14,8%) e quarta la all-news TA3 (14,8%). Rispetto al trimestre precedente RTVS ha aumentato il distacco da Markiza di circa un punto percentuale. In passato il tg di Markiza era di gran lunga valutato il più obiettivo, anche con più di dieci punti di vantaggio sul servizio pubblico. Ma nel corso degli ultimi anni la tv di Stato ha recuperato e ha superato nella fiducia del pubblico la forte emittente privata, per la prima volta da molti anni, nel terzo trimestre del 2016, mantenendo la testa fino ad oggi salvo una breve pausa. Tuttavia, è anche aumentato nel frattempo il numero delle persone che “non sanno”, fino all’attuale 16,1%, percentuale mai raggiunta prima. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Sondaggio: è sempre Kiska il politico più affidabile, seguito da vicino da Fico La Slovacchia al 44esimo posto del Democracy Index 2017 »