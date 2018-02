Diplomatico libico sospettato di terrorismo espulso dalla Slovacchia in novembre Il quotidiano Pravda aveva dato la scorsa settimana della permanenza in Slovacchia nel mese di novembre di un libico, tale Ibrahim Alemgalefta, che è sospettato di terrorismo. Atterrato all’aeroporto di Vienna, Alemgalefta si è trasferito a Bratislava dove si è trattenuto per due settimane prima che la polizia slovacca lo prelevasse da un hotel di lusso dove egli alloggiava per accompagnarlo alla frontiera ed espellerlo dal paese. Alemgalefta, che secondo le informazioni fornite al giornale da una “fonte di alto livello del governo” sarebbe stato in possesso di documenti diplomatici e avrebbe dovuto accasarsi all’ambasciata libica nella capitale slovacca, era un combattente di alto rango di un gruppo islamista libico. Richieste di Pravda per maggiori dettagli fatte a diversi ministeri hanno ottenuto soltanto risposte vaghe e rimpalli “per competenza” da un dicastero all’altro.

L’ambasciata libica a Bratislava Secondo un esperto di sicurezza, Milan Zitny, la mancanza di informazioni particolareggiate non permette di formulare ipotesi realistiche sul caso. Lui tuttavia sostiene difficilmente spiegabile che il governo libico riconosciuto in Occidente, e anche dalla Slovacchia, possa inviare come diplomatico una persona con un passato pesante. Evidentemente, ha detto che è possibile che il governo libico non sapesse davvero chi era la persona che mandava in Slovacchia – il che la direbbe lunga sullo stato della situazione sul campo in Libia. Ma secondo Jaroslav Nad dell’Istituto slovacco per la politica di sicurezza ci sono diversi interrogativi che non trovano risposta, come il fatto che Alemgalefta sia potuto passare indenne i controlli dell’area Schengen, e dunque non era inserito nelle black list dei servizi di intelligence europei, cosa che però si contraddice con l’atteggiamento della polizia slovacca, che lo ha espulso invece di arrestarlo. (Red) In alto: foto di Sirte nel 2012

