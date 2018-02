Tangenziale di Bratislava, il ministro dei Trasporti ammette che ci sono ritardi Il ministro dei Trasporti Arpad Ersek (Most-Hid) ha comunicato ieri alla stampa dei ritardi per la costruzione della tangenziale di Bratislava, che non sta rispettando i tempi previsti. Il ritardo, per il momento non quantificato con precisione, è dovuto a diverse ragioni, tra cui gli ostacoli che lo stesso ministero dei Trasporti incontra nella preparazione dei permessi di costruzione dei lotti di terreno sui quali passerà la strada, per cui si è dovuto procedere a modificare la legge apposita lo scorso anno. Il progetto della tangenziale dovrebbe essere completato nell’ottobre 2020, mentre la parte dell’infrastruttura di collegamento dal quartiere Ruzinov alla superstrada R7 dovrebbe essere aperta già nell’aprile 2020. Come già annunciato a dicembre dal sottosegretario Stromcek, anche Ersek conferma che da questa primavera i lavori procederanno senza soste e a pieno ritmo. L’appalto per la costruzione della strada, concesso sotto forma di partenariato pubblico-privato (PPP) a un consorzio di aziende chiamato Obchvat Nula (Tangenziale Zero) con capofila la spagnola Cintra, costerà allo Stato 1,76 miliardi di euro, diluiti in rate annuali su 30 anni complessivi. Ersek ha detto che il consorzio ha già firmato i contratti per tutti i materiali necessari alla costruzione, preferendo piccole imprese locali, non grandi gruppi. L’autostrada D4 Bratislava – Jarovce – Ivanka Sever – Bratislava-Rača (27 km) e la R7 a doppia carreggiata Bratislava-Prievoz – Ketelec – Dunajská Lužná – Holice (32 km) saranno aperti gradualmente nel corso del 2020. Il contratto prevede che il consorzio gestisca l’infrastruttura per i 30 anni di concessione, prima di passare la proprietà allo Stato. (Red) Foto CC0 Facebook

