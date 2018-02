Lo stipendio medio in Slovacchia atteso a 1.000 euro lordi quest’anno Un del quotidiano Pravda parla dello sviluppo degli stipendi in Slovacchia, che quest’anno cresceranno a causa della pressione sul mercato del lavoro, che soffre di carenza di manodopera in alcuni comparti industriali e soprattutto nella Slovacchia occidentale, oltre che delle misure di regolamentazione da parte del governo. Lo stipendio medio è arrivato l’anno scorso a circa 950 euro lordi mensili, ma nel 2018 potrebbe raggiungere i 1.000 euro e proseguire poi la corsa a 1.100 entro due anni, secondo quelle che sono le ultime stime fornite dall’Istituto di politica finanziaria (IFP) del ministero delle Finanze slovacco. Una certa tensione sul livello dei salari sarà portata dal prossimo pacchetto sociale del governo che include l’aumento delle maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e nei weekend che è stato approvato ieri dal governo e che prevede anche sovvenzioni ai lavoratori che traslocano per avvicinarsi al posto di lavoro e la regolamentazione dei permessi per i lavoratori extracomunitari, dei quali l’industria slovacca non può ormai fare a meno e che da maggio godranno di una procedura accelerata. I contributi per la mobilità dei lavoratori saranno aumentati a 200 euro per i pendolari, e chi va a vivere a oltre 70 chilometri da casa riceverà 400 euro mensili per i primi sei mesi (600 se in coppia). Secondo il giornale, tuttavia, queste somme non potrebbero bastare agli slovacchi per trasferirsi in un’altra regione. Un sondaggio dello scorso anno mostrerebbe con un incentivo di 4.000 euro aumenterebbe del 10% la platea di persone interessate a traslocare, tra cui un terzo dei disoccupati. Nella parte occidentale del paese i salari crescono più velocemente, e già sono più alti di un terzo rispetto alle regioni dell’est. Secondo il giornale, le imprese dei settori industriali con livelli salariali più bassi, come le aziende elettrotecniche, saranno costrette a lasciare la Slovacchia, e i loro lavoratori si sposteranno in impieghi meglio pagati nel settore automobilistico. (Red) Foto cc by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Bruxelles richiama la Slovacchia per l’inquinamento dell’aria »