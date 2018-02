Bruxelles richiama la Slovacchia per l’inquinamento dell’aria La Commissione Europea ha invitato la Slovacchia, insieme ad altri otto Stati membri, a presentare nuove misure entro la prossima settimana per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico, minacciando procedimenti giudiziari. L’inquinamento dell’aria causa in UE oltre 400.000 morti premature all’anno, soprattutto per malattie cardiache, asma e cancro. Il commissario europeo per l’Ambiente Karmenu Vella aveva convocato martedì i rappresentanti dei ministeri dell’Ambiente dei nove paesi, tra i quali anche Repubblica Ceca, Ungheria, Francia, Germania, Italia e Regno Unito, per informarli dei requisiti necessari per le misure attese. Il sottosegretario di Stato all’Ambiente slovacco, Norbert Kurilla, che ha presentato a Bruxelles le ultime misurazioni del paese e le azioni programmate per migliorare l’aria, ha ammesso, come riporta Tasr, che in Slovacchia muoiono per cause legate alla qualità dell’aria 5.500 persone ogni anno. Cifre che anche lui reputa allarmanti e che il ministero cerca di affrontare con soluzioni efficaci, ha detto. Tuttavia, Kurilla ha anche ricordato che la riduzione dell’inquinamento atmosferico è una delle priorità del programma del governo, e che la qualità dell’aria in Slovacchia è migliorata in modo significativo negli ultimi 20 anni. Egli ha relazionato alla Commissione UE anche riguardo l’ultimo emendamento alla legge sulla protezione dell’aria entrato in vigore nel dicembre 2017, che indica le aree di emissione nelle città e stabilisce misure per la sostituzione delle vecchie caldaie e un maggiore controllo sui materiali utilizzati come combustibile. Livelli allarmanti di inquinamento, nota Rtvs, esistono tutt’ora nelle città e dintorni di Jelšava, Vrútky, Martin e Presov, dove il maggior danno viene dal microparticolato derivante dal riscaldamento domestico. Il segretario di Stato ha presentato nuove misure a Bruxelles, nell’ambito della modifica della legge sulla protezione dell’aria, che è entrato in vigore nel dicembre 2017. Questo introduce zone emissioni atmosferiche nelle città. (Red) Foto CC0 Facebook

