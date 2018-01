Smer nomina nuovi leader regionali del partito

La direzione nazionale di Smer-SD ha deciso ieri le nomine di tre nuovi presidenti regionali del partito per i territori di Trnava, Presov e Banska Bystrica. Il deputato Augustin Hambalek è stato nominato alla regione di Trnava in sostituzione di Renata Zmajkovicova, a Banska Bystrica è stata scelta come leader, dopo che il posto era vacante in seguito alla nomina di Jana Lassakova a giudice della Corte costituzionale, l’assessore regionale Lubica Lassakova, mentre alla regione di Presov sarà Vladimir Janosik, sindaco di Lipany, a gestire il partito al posto di Stanislav Kubanek.

Non è invece ancora stato deciso chi prenderà il posto, nella regione di Kosice, di Richard Rasi che è stato nominato vicepresidente nazionale di Smer al congresso di dicembre. Ha dato la notizia dei cambiamenti il vice primo ministro Peter Pellegrini, anche vice presidente di Smer, che non ha voluto commentare la questione se queste sostituzioni siano legate al flop elettorale delle regionali di novembre in alcune delle regioni in oggetto.

