La sanità slovacca è tredicesima tra i paesi dell’UE L’assistenza sanitaria slovacca non è poi così male come alcuni sostengono. Secondo l’ , un rapporto compilato annualmente dal think-tank svedese Health Consumer Powerhouse, la sanità della Slovacchia si è piazzata in tredicesima posizione all’interno dell’Unione europea. Ben dieci posti più in alto del 2016, quando si classificò 23esima e meglio di Repubblica Ceca (17a), Polonia (29a) e Ungheria (30a). Tra i sei settori valutati, la Slovacchia ha ottenuto il migliore punteggio nell’accesso alle cure, ma anche in altre categorie ha ricevuto voti molto buoni. Paesi Bassi, Danimarca e Svizzera sono nel trio di testa della lista, mentre Cipro, Romania e Bulgaria sono gli ultimi della classe. Nel rapporto si legge tra l’altro che «Alcuni Stati membri dell’Est stanno facendo sorprendentemente bene, soprattutto Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca ed Estonia, dato che anche i sistemi sanitari più piccoli fanno uso di strette regolamentazioni per la salute individuale». Secondo alcuni, tuttavia, la buona posizione in classifica del paese deriva in parte da dati inaffidabili sui risultati sanitari negli ospedali slovacchi. (Red) Foto pixabay

